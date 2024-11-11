Маршрут следования и продажа билетов
9 ч. 28 мин.
07:37
26
Маршрут следования поезда 651Г Демьяново (ст. Подосиновец) — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Демьяново (ст. Подосиновец) — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Подосиновец
22:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Панасюк
23:38
23:40
25 км.
1 ч. 29 мин.
Октябрьский
23:55
23:57
37 км.
1 ч. 46 мин.
Пинюг
00:11
01:34
47 км.
2 ч. 2 мин.
Новый
01:54
01:55
61 км.
3 ч. 45 мин.
Альмеж
02:08
02:09
73 км.
3 ч. 59 мин.
Латышский
02:25
02:26
86 км.
4 ч. 16 мин.
Опарино
02:42
02:44
98 км.
4 ч. 33 мин.
Нагибино
03:00
03:01
113 км.
4 ч. 51 мин.
Вазюк
03:09
03:10
119 км.
5 ч. 0 мин.
Староверческая
03:21
03:22
128 км.
5 ч. 12 мин.
Безбожник
03:46
03:47
144 км.
5 ч. 37 мин.
Комсомольский
03:59
04:00
152 км.
5 ч. 50 мин.
Мураши
04:10
04:40
158 км.
6 ч. 1 мин.
Долиничи
04:50
04:51
163 км.
6 ч. 41 мин.
Пахарь
04:59
05:00
170 км.
6 ч. 50 мин.
Великая
05:15
05:17
180 км.
7 ч. 6 мин.
Мосинский
05:29
05:30
188 км.
7 ч. 20 мин.
Мечкино
05:40
05:41
195 км.
7 ч. 31 мин.
Юрья
05:51
05:53
203 км.
7 ч. 42 мин.
Чащинский
06:14
06:15
215 км.
8 ч. 5 мин.
Медянка
06:38
06:39
228 км.
8 ч. 29 мин.
Гирсово
06:56
06:59
240 км.
8 ч. 47 мин.
Матанцы
07:09
07:10
249 км.
9 ч. 0 мин.
Киров-Котласский
07:26
07:27
257 км.
9 ч. 17 мин.
Киров
Пассажирский
07:37
260 км.
9 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Демьяново (ст. Подосиновец) → Киров Распечатать расписание поезда
Вагон грязный, проводник свои обязанности выполняет плохо. Всю поездку сидел в своём купе с проводницей, чуть ли не спариваясь. Сан.обработку не проводил вообще, несмотря на ковид, ходил без маски! Практически, как бы, ехали без проводника. Что он был, что его не было!!! Ужасный проводник!
Электрички проходят мимо платформы без остановки несмотря на то, что остановка в расписание есть. Такое и раньше бывало. Неприятно особенно зимой или когда опаздывать нельзя. И к сожалению, РЖД давно считает это нормой. Или в расписание электричка есть, а по факту её нет. Очень жаль, что деньги платишь немалые, а за качеством никто не следит
Окна в вагоне не открывались, вагон был полный и от духоты ребенку стало плохо. Проводника не найти. В туалете грязь, нет бумаги и мыла. За двое суток пол протерли один раз, ручки никто не протирал. Проводники на выдвинутые замечания никак не реагировали.
У меня просто нет слов, позор. РЖД не слишком ли вы дорого оцениваете предоставление своих услуг за такие условия? Везде грязь, полное отсутствие моющих средств и туалетной бумаги. И пожалуйста, решите вопрос с персоналом, ибо это оборзевшие работники.
Сыну ночью стало плохо. Его сильно рвало, сводило ноги и руки судорогой. Попросила у проводника пакетов, т. к. рвота у ребенка была сильная, но мне дали 2 пакета и сказали, что у самих мало. Сказать хочу только одно на такое отношение особенно начальника поезда: испытайте такое же на себе!