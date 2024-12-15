Поезд 6610 Нижний Тагил — Каменск-Уральский

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:08

Нижний Тагил

6 ч. 2 мин.

14:10

Каменск-Уральский

61

Маршрут следования поезда 6610 Нижний Тагил — Каменск-Уральский на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижний Тагил — Каменск-Уральский с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижний Тагил

08:08

0 км.

0 ч. 0 мин.

Остановочный пункт 365км

08:13

1 мин.

08:14

2 км.

0 ч. 5 мин.

Старатель

08:19

1 мин.

08:20

6 км.

0 ч. 11 мин.

Садоводы

08:24

1 мин.

08:25

9 км.

0 ч. 16 мин.

Монзино

08:28

1 мин.

08:29

11 км.

0 ч. 20 мин.

Шайтанка

08:31

1 мин.

08:32

13 км.

0 ч. 23 мин.

Совхоз Леневский

08:37

1 мин.

08:38

17 км.

0 ч. 29 мин.

Анатольская

08:44

1 мин.

08:45

22 км.

0 ч. 36 мин.

Остановочный пункт 392км

08:49

1 мин.

08:50

24 км.

0 ч. 41 мин.

Таволги

08:53

1 мин.

08:54

27 км.

0 ч. 45 мин.

Быньговский

09:01

1 мин.

09:02

32 км.

0 ч. 53 мин.

Невьянск

09:12

1 мин.

09:13

43 км.

1 ч. 4 мин.

Остановочный пункт 419км

09:20

1 мин.

09:21

49 км.

1 ч. 12 мин.

Шурала

09:24

15 мин.

09:39

51 км.

1 ч. 16 мин.

Нейва

09:45

1 мин.

09:46

57 км.

1 ч. 37 мин.

Нейво-Рудянская

09:50

1 мин.

09:51

60 км.

1 ч. 42 мин.

Верх-Нейвинск

10:01

2 мин.

10:03

68 км.

1 ч. 53 мин.

Мурзинка

10:14

1 мин.

10:15

76 км.

2 ч. 6 мин.

Калиново

10:21

1 мин.

10:22

80 км.

2 ч. 13 мин.

Таватуй

10:30

1 мин.

10:31

87 км.

2 ч. 22 мин.

Остановочный пункт 466км

10:34

1 мин.

10:35

90 км.

2 ч. 26 мин.

Аять

10:40

1 мин.

10:41

93 км.

2 ч. 32 мин.

Остановочный пункт 472км

10:44

1 мин.

10:45

94 км.

2 ч. 36 мин.

Сагра

10:48

1 мин.

10:49

96 км.

2 ч. 40 мин.

Остановочный пункт 479км

10:53

1 мин.

10:54

100 км.

2 ч. 45 мин.

Исеть

10:58

1 мин.

10:59

103 км.

2 ч. 50 мин.

Гать

11:07

1 мин.

11:08

108 км.

2 ч. 59 мин.

Шувакиш

11:12

1 мин.

11:13

112 км.

3 ч. 4 мин.

Огородная

11:17

1 мин.

11:18

114 км.

3 ч. 9 мин.

Екатеринбург-Сортировочный

11:26

1 мин.

11:27

116 км.

3 ч. 18 мин.

Электродепо

11:31

1 мин.

11:32

119 км.

3 ч. 23 мин.

Виз

11:36

1 мин.

11:37

121 км.

3 ч. 28 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

11:42

17 мин.

11:59

123 км.

3 ч. 34 мин.

Первомайская

12:04

1 мин.

12:05

125 км.

3 ч. 56 мин.

Шарташ

12:07

1 мин.

12:08

126 км.

3 ч. 59 мин.

Путевка

12:13

1 мин.

12:14

129 км.

4 ч. 5 мин.

Чапаевская

12:17

1 мин.

12:18

130 км.

4 ч. 9 мин.

Лечебный

12:21

1 мин.

12:22

131 км.

4 ч. 13 мин.

Компрессорный Завод

12:25

1 мин.

12:26

134 км.

4 ч. 17 мин.

Кольцово

12:31

1 мин.

12:32

137 км.

4 ч. 23 мин.

Мельница

12:38

1 мин.

12:39

144 км.

4 ч. 30 мин.

Арамиль

12:42

1 мин.

12:43

146 км.

4 ч. 34 мин.

Остановочный пункт 29км

12:45

1 мин.

12:46

148 км.

4 ч. 37 мин.

Хризолитовый

12:51

1 мин.

12:52

153 км.

4 ч. 43 мин.

Строитель

12:56

1 мин.

12:57

159 км.

4 ч. 48 мин.

Колюткино

13:01

1 мин.

13:02

162 км.

4 ч. 53 мин.

Большие Брусяны

13:05

1 мин.

13:06

164 км.

4 ч. 57 мин.

Остановочный пункт 49км

13:08

1 мин.

13:09

166 км.

5 ч. 0 мин.

Остановочный Пункт 51км

13:11

1 мин.

13:12

168 км.

5 ч. 3 мин.

Марамзино

13:16

1 мин.

13:17

170 км.

5 ч. 8 мин.

Златогорова

13:19

1 мин.

13:20

174 км.

5 ч. 11 мин.

Остановочный Пункт 61км

13:24

1 мин.

13:25

175 км.

5 ч. 16 мин.

Храмцовская

13:29

1 мин.

13:30

178 км.

5 ч. 21 мин.

Кисловское

13:37

1 мин.

13:38

184 км.

5 ч. 29 мин.

Перебор

13:42

1 мин.

13:43

187 км.

5 ч. 34 мин.

Покровское

13:46

1 мин.

13:47

190 км.

5 ч. 38 мин.

Малая Белоносова

13:50

1 мин.

13:51

193 км.

5 ч. 42 мин.

Кодинский

13:54

1 мин.

13:55

197 км.

5 ч. 46 мин.

Кунавино

13:59

1 мин.

14:00

201 км.

5 ч. 51 мин.

Соцгород

14:04

1 мин.

14:05

205 км.

5 ч. 56 мин.

Каменск-Уральский

14:10

207 км.

6 ч. 2 мин.

Информация о поезде 6610

Планируете поездку по маршруту Нижний Тагил — Каменск-Уральский? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 6610. Этот поезд отправляется со станции Нижний Тагил в 08:08 и прибывает на конечную станцию Каменск-Уральский в 14:10. Вся дорога занимает 6 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 30 мин.

Стоимость мест

  • стоимость места – 518 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 6610

Количество остановок поезда:

61 станция

Самая длинная остановка:

17 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

518 руб.

Оставить отзыв о поезде 6610:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
