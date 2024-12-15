Маршрут следования и продажа билетов
08:08
6 ч. 2 мин.
14:10
61
Маршрут следования поезда 6610 Нижний Тагил — Каменск-Уральский на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Каменск-Уральский с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
08:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
08:13
08:14
2 км.
0 ч. 5 мин.
Старатель
08:19
08:20
6 км.
0 ч. 11 мин.
Садоводы
08:24
08:25
9 км.
0 ч. 16 мин.
Монзино
08:28
08:29
11 км.
0 ч. 20 мин.
Шайтанка
08:31
08:32
13 км.
0 ч. 23 мин.
Совхоз Леневский
08:37
08:38
17 км.
0 ч. 29 мин.
Анатольская
08:44
08:45
22 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 392км
08:49
08:50
24 км.
0 ч. 41 мин.
Таволги
08:53
08:54
27 км.
0 ч. 45 мин.
Быньговский
09:01
09:02
32 км.
0 ч. 53 мин.
Невьянск
09:12
09:13
43 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 419км
09:20
09:21
49 км.
1 ч. 12 мин.
Шурала
09:24
09:39
51 км.
1 ч. 16 мин.
Нейва
09:45
09:46
57 км.
1 ч. 37 мин.
Нейво-Рудянская
09:50
09:51
60 км.
1 ч. 42 мин.
Верх-Нейвинск
10:01
10:03
68 км.
1 ч. 53 мин.
Мурзинка
10:14
10:15
76 км.
2 ч. 6 мин.
Калиново
10:21
10:22
80 км.
2 ч. 13 мин.
Таватуй
10:30
10:31
87 км.
2 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 466км
10:34
10:35
90 км.
2 ч. 26 мин.
Аять
10:40
10:41
93 км.
2 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 472км
10:44
10:45
94 км.
2 ч. 36 мин.
Сагра
10:48
10:49
96 км.
2 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 479км
10:53
10:54
100 км.
2 ч. 45 мин.
Исеть
10:58
10:59
103 км.
2 ч. 50 мин.
Гать
11:07
11:08
108 км.
2 ч. 59 мин.
Шувакиш
11:12
11:13
112 км.
3 ч. 4 мин.
Огородная
11:17
11:18
114 км.
3 ч. 9 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
11:26
11:27
116 км.
3 ч. 18 мин.
Электродепо
11:31
11:32
119 км.
3 ч. 23 мин.
Виз
11:36
11:37
121 км.
3 ч. 28 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:42
11:59
123 км.
3 ч. 34 мин.
Первомайская
12:04
12:05
125 км.
3 ч. 56 мин.
Шарташ
12:07
12:08
126 км.
3 ч. 59 мин.
Путевка
12:13
12:14
129 км.
4 ч. 5 мин.
Чапаевская
12:17
12:18
130 км.
4 ч. 9 мин.
Лечебный
12:21
12:22
131 км.
4 ч. 13 мин.
Компрессорный Завод
12:25
12:26
134 км.
4 ч. 17 мин.
Кольцово
12:31
12:32
137 км.
4 ч. 23 мин.
Мельница
12:38
12:39
144 км.
4 ч. 30 мин.
Арамиль
12:42
12:43
146 км.
4 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 29км
12:45
12:46
148 км.
4 ч. 37 мин.
Хризолитовый
12:51
12:52
153 км.
4 ч. 43 мин.
Строитель
12:56
12:57
159 км.
4 ч. 48 мин.
Колюткино
13:01
13:02
162 км.
4 ч. 53 мин.
Большие Брусяны
13:05
13:06
164 км.
4 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 49км
13:08
13:09
166 км.
5 ч. 0 мин.
Остановочный Пункт 51км
13:11
13:12
168 км.
5 ч. 3 мин.
Марамзино
13:16
13:17
170 км.
5 ч. 8 мин.
Златогорова
13:19
13:20
174 км.
5 ч. 11 мин.
Остановочный Пункт 61км
13:24
13:25
175 км.
5 ч. 16 мин.
Храмцовская
13:29
13:30
178 км.
5 ч. 21 мин.
Кисловское
13:37
13:38
184 км.
5 ч. 29 мин.
Перебор
13:42
13:43
187 км.
5 ч. 34 мин.
Покровское
13:46
13:47
190 км.
5 ч. 38 мин.
Малая Белоносова
13:50
13:51
193 км.
5 ч. 42 мин.
Кодинский
13:54
13:55
197 км.
5 ч. 46 мин.
Кунавино
13:59
14:00
201 км.
5 ч. 51 мин.
Соцгород
14:04
14:05
205 км.
5 ч. 56 мин.
Каменск-Уральский
14:10
207 км.
6 ч. 2 мин.
