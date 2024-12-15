Расписание поезда Нижний Тагил — Каменск-Уральский с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Нижний Тагил 08:08 0 км. 0 ч. 0 мин. Остановочный пункт 365км 08:13 1 мин. 08:14 2 км. 0 ч. 5 мин. Старатель 08:19 1 мин. 08:20 6 км. 0 ч. 11 мин. Садоводы 08:24 1 мин. 08:25 9 км. 0 ч. 16 мин. Монзино 08:28 1 мин. 08:29 11 км. 0 ч. 20 мин. Шайтанка 08:31 1 мин. 08:32 13 км. 0 ч. 23 мин. Совхоз Леневский 08:37 1 мин. 08:38 17 км. 0 ч. 29 мин. Анатольская 08:44 1 мин. 08:45 22 км. 0 ч. 36 мин. Остановочный пункт 392км 08:49 1 мин. 08:50 24 км. 0 ч. 41 мин. Таволги 08:53 1 мин. 08:54 27 км. 0 ч. 45 мин. Быньговский 09:01 1 мин. 09:02 32 км. 0 ч. 53 мин. Невьянск 09:12 1 мин. 09:13 43 км. 1 ч. 4 мин. Остановочный пункт 419км 09:20 1 мин. 09:21 49 км. 1 ч. 12 мин. Шурала 09:24 15 мин. 09:39 51 км. 1 ч. 16 мин. Нейва 09:45 1 мин. 09:46 57 км. 1 ч. 37 мин. Нейво-Рудянская 09:50 1 мин. 09:51 60 км. 1 ч. 42 мин. Верх-Нейвинск 10:01 2 мин. 10:03 68 км. 1 ч. 53 мин. Мурзинка 10:14 1 мин. 10:15 76 км. 2 ч. 6 мин. Калиново 10:21 1 мин. 10:22 80 км. 2 ч. 13 мин. Таватуй 10:30 1 мин. 10:31 87 км. 2 ч. 22 мин. Остановочный пункт 466км 10:34 1 мин. 10:35 90 км. 2 ч. 26 мин. Аять 10:40 1 мин. 10:41 93 км. 2 ч. 32 мин. Остановочный пункт 472км 10:44 1 мин. 10:45 94 км. 2 ч. 36 мин. Сагра 10:48 1 мин. 10:49 96 км. 2 ч. 40 мин. Остановочный пункт 479км 10:53 1 мин. 10:54 100 км. 2 ч. 45 мин. Исеть 10:58 1 мин. 10:59 103 км. 2 ч. 50 мин. Гать 11:07 1 мин. 11:08 108 км. 2 ч. 59 мин. Шувакиш 11:12 1 мин. 11:13 112 км. 3 ч. 4 мин. Огородная 11:17 1 мин. 11:18 114 км. 3 ч. 9 мин. Екатеринбург-Сортировочный 11:26 1 мин. 11:27 116 км. 3 ч. 18 мин. Электродепо 11:31 1 мин. 11:32 119 км. 3 ч. 23 мин. Виз 11:36 1 мин. 11:37 121 км. 3 ч. 28 мин. Екатеринбург

Пассажирский 11:42 17 мин. 11:59 123 км. 3 ч. 34 мин. Первомайская 12:04 1 мин. 12:05 125 км. 3 ч. 56 мин. Шарташ 12:07 1 мин. 12:08 126 км. 3 ч. 59 мин. Путевка 12:13 1 мин. 12:14 129 км. 4 ч. 5 мин. Чапаевская 12:17 1 мин. 12:18 130 км. 4 ч. 9 мин. Лечебный 12:21 1 мин. 12:22 131 км. 4 ч. 13 мин. Компрессорный Завод 12:25 1 мин. 12:26 134 км. 4 ч. 17 мин. Кольцово 12:31 1 мин. 12:32 137 км. 4 ч. 23 мин. Мельница 12:38 1 мин. 12:39 144 км. 4 ч. 30 мин. Арамиль 12:42 1 мин. 12:43 146 км. 4 ч. 34 мин. Остановочный пункт 29км 12:45 1 мин. 12:46 148 км. 4 ч. 37 мин. Хризолитовый 12:51 1 мин. 12:52 153 км. 4 ч. 43 мин. Строитель 12:56 1 мин. 12:57 159 км. 4 ч. 48 мин. Колюткино 13:01 1 мин. 13:02 162 км. 4 ч. 53 мин. Большие Брусяны 13:05 1 мин. 13:06 164 км. 4 ч. 57 мин. Остановочный пункт 49км 13:08 1 мин. 13:09 166 км. 5 ч. 0 мин. Остановочный Пункт 51км 13:11 1 мин. 13:12 168 км. 5 ч. 3 мин. Марамзино 13:16 1 мин. 13:17 170 км. 5 ч. 8 мин. Златогорова 13:19 1 мин. 13:20 174 км. 5 ч. 11 мин. Остановочный Пункт 61км 13:24 1 мин. 13:25 175 км. 5 ч. 16 мин. Храмцовская 13:29 1 мин. 13:30 178 км. 5 ч. 21 мин. Кисловское 13:37 1 мин. 13:38 184 км. 5 ч. 29 мин. Перебор 13:42 1 мин. 13:43 187 км. 5 ч. 34 мин. Покровское 13:46 1 мин. 13:47 190 км. 5 ч. 38 мин. Малая Белоносова 13:50 1 мин. 13:51 193 км. 5 ч. 42 мин. Кодинский 13:54 1 мин. 13:55 197 км. 5 ч. 46 мин. Кунавино 13:59 1 мин. 14:00 201 км. 5 ч. 51 мин. Соцгород 14:04 1 мин. 14:05 205 км. 5 ч. 56 мин. Каменск-Уральский 14:10 207 км. 6 ч. 2 мин.