Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6612 Москва — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6612 Москва — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Поклонная
05:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кутузовская
Мцд-4
05:05
05:06
1 км.
0 ч. 2 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
05:07
05:07
2 км.
0 ч. 4 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
05:15
05:16
6 км.
0 ч. 12 мин.
Савеловская
05:19
05:19
8 км.
0 ч. 16 мин.
Марьина Роща
05:22
05:22
10 км.
0 ч. 19 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
05:27
05:28
12 км.
0 ч. 24 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:31
05:32
14 км.
0 ч. 28 мин.
Серп И Молот
05:35
05:36
15 км.
0 ч. 32 мин.
Нижегородская
05:41
05:41
18 км.
0 ч. 38 мин.
Чухлинка
05:44
05:44
19 км.
0 ч. 41 мин.
Кусково
05:47
05:47
21 км.
0 ч. 44 мин.
Новогиреево
05:50
05:50
22 км.
0 ч. 47 мин.
Реутов
05:53
05:53
24 км.
0 ч. 50 мин.
Никольское
05:57
05:57
26 км.
0 ч. 54 мин.
Салтыковская
06:00
06:00
27 км.
0 ч. 57 мин.
Кучино
06:03
06:03
29 км.
1 ч. 0 мин.
Ольгино
06:06
06:06
30 км.
1 ч. 3 мин.
Железнодорожная
06:10
06:11
31 км.
1 ч. 7 мин.
Черное
06:14
06:15
34 км.
1 ч. 11 мин.
Заря
06:17
06:18
35 км.
1 ч. 14 мин.
Купавна
06:21
06:22
37 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 33км
06:24
06:25
39 км.
1 ч. 21 мин.
Электроугли
06:28
06:28
42 км.
1 ч. 25 мин.
Платформа 43км
06:33
06:33
47 км.
1 ч. 30 мин.
Храпуново
06:36
06:37
50 км.
1 ч. 33 мин.
Есино
06:39
06:39
51 км.
1 ч. 36 мин.
Фрязево
06:43
06:44
56 км.
1 ч. 40 мин.
Казанское
06:50
06:50
63 км.
1 ч. 47 мин.
Вохна
06:54
06:54
66 км.
1 ч. 51 мин.
Павловский Посад
06:57
06:58
68 км.
1 ч. 54 мин.
Назарьево
07:03
07:04
74 км.
2 ч. 0 мин.
Дрезна
07:08
07:08
78 км.
2 ч. 5 мин.
Кабаново
07:12
07:13
83 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 87км
07:15
07:15
85 км.
2 ч. 12 мин.
Орехово-Зуево
07:18
07:20
87 км.
2 ч. 15 мин.
Крутое
07:24
89 км.
2 ч. 21 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Крутое Распечатать расписание поезда