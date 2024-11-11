Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6619 Крутое — Лесной Городок. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
04:36
2 ч. 54 мин.
07:30
47
Маршрут следования поезда 6619 Крутое — Лесной Городок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Лесной Городок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
04:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
04:40
04:41
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
04:44
04:45
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
04:47
04:47
6 км.
0 ч. 11 мин.
Дрезна
04:51
04:52
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
04:56
04:56
15 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
05:01
05:02
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
05:05
05:06
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
05:09
05:10
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
05:16
05:17
33 км.
0 ч. 40 мин.
Есино
05:22
05:22
38 км.
0 ч. 46 мин.
Храпуново
05:25
05:25
39 км.
0 ч. 49 мин.
Платформа 43км
05:28
05:29
42 км.
0 ч. 52 мин.
Электроугли
05:33
05:34
47 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 33км
05:37
05:37
50 км.
1 ч. 1 мин.
Купавна
05:40
05:41
52 км.
1 ч. 4 мин.
Заря
05:43
05:44
54 км.
1 ч. 7 мин.
Черное
05:46
05:46
55 км.
1 ч. 10 мин.
Железнодорожная
05:50
05:51
58 км.
1 ч. 14 мин.
Ольгино
05:54
05:55
59 км.
1 ч. 18 мин.
Кучино
05:57
05:57
60 км.
1 ч. 21 мин.
Салтыковская
06:00
06:00
62 км.
1 ч. 24 мин.
Никольское
06:03
06:03
63 км.
1 ч. 27 мин.
Реутов
06:07
06:07
65 км.
1 ч. 31 мин.
Новогиреево
06:10
06:11
67 км.
1 ч. 34 мин.
Кусково
06:13
06:13
68 км.
1 ч. 37 мин.
Чухлинка
06:16
06:16
70 км.
1 ч. 40 мин.
Нижегородская
06:19
06:19
71 км.
1 ч. 43 мин.
Серп И Молот
06:23
06:24
74 км.
1 ч. 47 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:27
06:28
75 км.
1 ч. 51 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
06:32
06:32
77 км.
1 ч. 56 мин.
Марьина Роща
06:37
06:38
79 км.
2 ч. 1 мин.
Савеловская
06:40
06:41
81 км.
2 ч. 4 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:43
06:44
83 км.
2 ч. 7 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
06:52
06:53
87 км.
2 ч. 16 мин.
Кутузовская
Мцд-4
06:54
06:54
88 км.
2 ч. 18 мин.
Поклонная
06:57
06:57
89 км.
2 ч. 21 мин.
Минская
06:59
07:00
90 км.
2 ч. 23 мин.
Матвеевское
07:03
07:03
92 км.
2 ч. 27 мин.
Аминьевская
07:05
07:06
93 км.
2 ч. 29 мин.
Очаково I
07:08
07:09
94 км.
2 ч. 32 мин.
Мещерская
Киевское Направление
07:11
07:12
96 км.
2 ч. 35 мин.
Солнечная
07:14
07:15
98 км.
2 ч. 38 мин.
Переделкино
07:17
07:17
99 км.
2 ч. 41 мин.
Мичуринец
07:21
07:21
101 км.
2 ч. 45 мин.
Внуково
07:24
07:25
103 км.
2 ч. 48 мин.
Лесной Городок
07:30
106 км.
2 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Крутое → Лесной Городок Распечатать расписание поезда