Маршрут следования поезда 6625 Ртищево — Балашов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ртищево — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ртищево 1
16:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 4км
16:35
16:36
1 км.
0 ч. 6 мин.
Шуклино
16:40
16:41
3 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 108км
16:44
16:44
4 км.
0 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 106км
16:48
16:48
5 км.
0 ч. 19 мин.
Кистендей
17:02
17:03
19 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 82км
17:09
17:09
25 км.
0 ч. 40 мин.
Андреевка
17:13
17:14
27 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 75км
17:18
17:19
30 км.
0 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 70км
17:23
17:24
34 км.
0 ч. 54 мин.
Аркадак
17:29
17:30
39 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 59км
17:35
17:35
43 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 56км
17:39
17:39
45 км.
1 ч. 10 мин.
Летяжевка
17:44
17:45
49 км.
1 ч. 15 мин.
Памятка
17:52
17:53
57 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 37км
17:58
17:58
62 км.
1 ч. 29 мин.
Пады
18:05
18:06
68 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 22км
18:14
18:14
76 км.
1 ч. 45 мин.
Красная Заря
18:18
18:18
79 км.
1 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 13км
18:22
18:23
84 км.
1 ч. 53 мин.
Балашов
Пассажирский
18:30
18:31
90 км.
2 ч. 1 мин.
Балашов 1
18:40
92 км.
2 ч. 11 мин.
