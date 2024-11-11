Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6627 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
05:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
05:09
05:10
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
05:13
05:14
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
05:16
05:16
6 км.
0 ч. 11 мин.
Дрезна
05:20
05:21
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
05:25
05:25
15 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
05:30
05:31
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
05:34
05:35
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
05:38
05:39
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
05:45
05:46
33 км.
0 ч. 40 мин.
Есино
05:51
05:51
38 км.
0 ч. 46 мин.
Храпуново
05:54
05:54
39 км.
0 ч. 49 мин.
Платформа 43км
05:57
05:58
42 км.
0 ч. 52 мин.
Электроугли
06:02
06:03
47 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 33км
06:06
06:06
50 км.
1 ч. 1 мин.
Купавна
06:09
06:10
52 км.
1 ч. 4 мин.
Заря
06:13
06:13
54 км.
1 ч. 8 мин.
Черное
06:16
06:16
55 км.
1 ч. 11 мин.
Железнодорожная
06:20
06:21
58 км.
1 ч. 15 мин.
Ольгино
06:24
06:25
59 км.
1 ч. 19 мин.
Кучино
06:27
06:27
60 км.
1 ч. 22 мин.
Салтыковская
06:30
06:30
62 км.
1 ч. 25 мин.
Никольское
06:33
06:33
63 км.
1 ч. 28 мин.
Реутов
06:37
06:37
65 км.
1 ч. 32 мин.
Новогиреево
06:40
06:41
67 км.
1 ч. 35 мин.
Кусково
06:43
06:43
68 км.
1 ч. 38 мин.
Чухлинка
06:46
06:46
70 км.
1 ч. 41 мин.
Нижегородская
06:49
06:49
71 км.
1 ч. 44 мин.
Серп И Молот
06:53
06:54
74 км.
1 ч. 48 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:57
06:58
75 км.
1 ч. 52 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
07:02
07:02
77 км.
1 ч. 57 мин.
Марьина Роща
07:07
07:08
79 км.
2 ч. 2 мин.
Савеловская
07:10
07:11
81 км.
2 ч. 5 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
07:13
07:14
83 км.
2 ч. 8 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
07:22
07:23
87 км.
2 ч. 17 мин.
Кутузовская
Мцд-4
07:24
07:24
88 км.
2 ч. 19 мин.
Поклонная
07:27
07:27
89 км.
2 ч. 22 мин.
Минская
07:29
07:30
90 км.
2 ч. 24 мин.
Матвеевское
07:33
07:33
92 км.
2 ч. 28 мин.
Аминьевская
07:35
07:36
93 км.
2 ч. 30 мин.
Очаково I
07:38
07:39
94 км.
2 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
07:41
07:42
96 км.
2 ч. 36 мин.
Солнечная
07:44
07:45
98 км.
2 ч. 39 мин.
Переделкино
07:47
07:47
99 км.
2 ч. 42 мин.
Мичуринец
07:51
07:51
101 км.
2 ч. 46 мин.
Внуково
07:54
07:55
103 км.
2 ч. 49 мин.
Лесной Городок
07:59
08:00
106 км.
2 ч. 54 мин.
Толстопальцево
08:04
08:04
109 км.
2 ч. 59 мин.
Кокошкино
08:06
08:07
110 км.
3 ч. 1 мин.
Санино
08:10
08:11
112 км.
3 ч. 5 мин.
Крекшино
08:13
08:14
113 км.
3 ч. 8 мин.
Победа
08:16
08:16
114 км.
3 ч. 11 мин.
Апрелевка
08:21
116 км.
3 ч. 16 мин.
