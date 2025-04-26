Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 662Б Коммунары — Брест.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 662Б Коммунары — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Коммунары — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Коммунары
15:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Климовичи
16:25
16:27
27 км.
0 ч. 33 мин.
Кричев 1
16:49
17:04
47 км.
0 ч. 57 мин.
Ходосы
17:33
17:34
72 км.
1 ч. 41 мин.
Темный Лес
17:56
17:57
96 км.
2 ч. 4 мин.
Погодино
18:23
18:25
120 км.
2 ч. 31 мин.
Орша-Центральная
19:20
19:56
168 км.
3 ч. 28 мин.
Толочин
20:28
20:30
210 км.
4 ч. 36 мин.
Крупки
21:02
21:04
255 км.
5 ч. 10 мин.
Борисов
21:31
21:33
291 км.
5 ч. 39 мин.
Жодино
21:49
21:51
309 км.
5 ч. 57 мин.
Смолевичи
22:08
22:10
329 км.
6 ч. 16 мин.
Минск
Пассажирский
22:52
23:06
365 км.
7 ч. 0 мин.
Койданово
23:41
23:43
399 км.
7 ч. 49 мин.
Столбцы
00:06
00:08
433 км.
8 ч. 14 мин.
Барановичи-Полесские
00:57
01:22
494 км.
9 ч. 5 мин.
Ляховичи
01:41
01:42
510 км.
9 ч. 49 мин.
Ганцевичи
02:07
02:09
543 км.
10 ч. 15 мин.
Мальковичи
02:29
02:31
569 км.
10 ч. 37 мин.
Люща
02:44
02:45
582 км.
10 ч. 52 мин.
Лунинец
03:10
03:33
605 км.
11 ч. 18 мин.
Ловча
03:53
03:54
619 км.
12 ч. 1 мин.
Парохонск
04:09
04:11
634 км.
12 ч. 17 мин.
Пинск
04:33
04:43
660 км.
12 ч. 41 мин.
Юхновичи
05:06
05:11
684 км.
13 ч. 14 мин.
Янов-Полесский
05:24
05:27
696 км.
13 ч. 32 мин.
Дрогичин Город
05:51
05:53
723 км.
13 ч. 59 мин.
Дрогичин
06:02
06:04
729 км.
14 ч. 10 мин.
Антополь
06:18
06:20
747 км.
14 ч. 26 мин.
Городец
06:28
06:32
753 км.
14 ч. 36 мин.
Кобрин
06:51
06:53
776 км.
14 ч. 59 мин.
Жабинка
07:15
07:18
798 км.
15 ч. 23 мин.
Брест-Центральный
07:49
823 км.
15 ч. 57 мин.
