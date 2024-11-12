Маршрут следования поезда 6656 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
06:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
07:00
07:01
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
07:03
07:04
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
07:06
07:07
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
07:10
07:10
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
07:12
07:12
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
07:16
07:17
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
07:21
07:21
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
07:24
07:24
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
07:27
07:28
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
07:30
07:31
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
07:34
07:34
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
07:37
07:37
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
07:39
07:40
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
07:41
07:42
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
07:45
07:45
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
07:47
07:48
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
07:50
07:51
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
07:52
07:52
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
08:00
08:01
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
08:04
08:04
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
08:07
08:07
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
08:12
08:13
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
08:16
08:17
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
08:20
08:21
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
08:26
08:27
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
08:29
08:30
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
08:33
08:34
48 км.
1 ч. 36 мин.
Новогиреево
08:37
08:37
49 км.
1 ч. 40 мин.
Реутов
08:40
08:40
51 км.
1 ч. 43 мин.
Никольское
08:44
08:45
53 км.
1 ч. 47 мин.
Салтыковская
08:48
08:48
54 км.
1 ч. 51 мин.
Кучино
08:51
08:52
56 км.
1 ч. 54 мин.
Ольгино
08:55
08:55
57 км.
1 ч. 58 мин.
Железнодорожная
09:00
09:01
58 км.
2 ч. 3 мин.
Черное
09:04
09:05
61 км.
2 ч. 7 мин.
Заря
09:07
09:08
62 км.
2 ч. 10 мин.
Купавна
09:11
09:12
64 км.
2 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 33км
09:15
09:15
66 км.
2 ч. 18 мин.
Электроугли
09:18
09:19
69 км.
2 ч. 21 мин.
Платформа 43км
09:23
09:24
74 км.
2 ч. 26 мин.
Храпуново
09:27
09:28
77 км.
2 ч. 30 мин.
Есино
09:30
09:30
78 км.
2 ч. 33 мин.
Фрязево
09:34
09:35
83 км.
2 ч. 37 мин.
Казанское
09:41
09:41
90 км.
2 ч. 44 мин.
Вохна
09:45
09:45
93 км.
2 ч. 48 мин.
Павловский Посад
09:48
09:49
95 км.
2 ч. 51 мин.
Назарьево
09:54
09:55
101 км.
2 ч. 57 мин.
Дрезна
09:59
10:00
105 км.
3 ч. 2 мин.
Кабаново
10:04
10:04
110 км.
3 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 87км
10:06
10:07
112 км.
3 ч. 9 мин.
Орехово-Зуево
10:10
10:11
114 км.
3 ч. 13 мин.
Крутое
10:16
116 км.
3 ч. 19 мин.
