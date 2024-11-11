Маршрут следования и продажа билетов
По нашим данным поезд курсирует под новым номером.
Актуальную информацию смотрите на странице поезда 627Ж Комсомольск На Амуре — Хабаровск
14:05
9 ч. 7 мин.
23:12
27
Маршрут следования поезда 667Ж Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Комсомольск-на-Амуре
14:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хурба
14:38
14:39
17 км.
0 ч. 33 мин.
Мылки
14:56
15:01
28 км.
0 ч. 51 мин.
Разъезд 303км
15:20
15:21
38 км.
1 ч. 15 мин.
Подали
15:31
15:32
43 км.
1 ч. 26 мин.
Эльбан
15:54
15:59
61 км.
1 ч. 49 мин.
Тейсин
16:12
16:13
69 км.
2 ч. 7 мин.
Менгон
16:24
16:25
77 км.
2 ч. 19 мин.
Болонь
16:47
16:52
93 км.
2 ч. 42 мин.
Разъезд №21
17:12
17:13
109 км.
3 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 207км
17:31
17:32
122 км.
3 ч. 26 мин.
Хевчен
17:40
17:41
125 км.
3 ч. 35 мин.
Разъезд №18
17:55
17:56
134 км.
3 ч. 50 мин.
Сельгон
18:19
18:20
153 км.
4 ч. 14 мин.
Нусхи
18:38
18:45
167 км.
4 ч. 33 мин.
Санболи
19:08
19:13
182 км.
5 ч. 3 мин.
Литовко
19:35
19:40
195 км.
5 ч. 30 мин.
Дальневосточный
19:53
19:56
201 км.
5 ч. 48 мин.
Форель
20:16
20:19
211 км.
6 ч. 11 мин.
Вандан
20:40
20:41
222 км.
6 ч. 35 мин.
Джелюмкен
21:01
21:04
233 км.
6 ч. 56 мин.
Партизанские Сопки
21:25
21:26
248 км.
7 ч. 20 мин.
Джармен
21:47
21:48
265 км.
7 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 22км
21:58
21:59
4219 км.
7 ч. 53 мин.
Утиный
22:03
22:04
8174 км.
7 ч. 58 мин.
Волочаевка 2
22:17
22:20
8182 км.
8 ч. 12 мин.
Хабаровск 1
23:12
8219 км.
9 ч. 7 мин.
Данный поезд в обратном направлении следует под номером 667Э .
На обратном маршруте Хабаровск - Комсомольск На Амуре представлено расписание движения всех поездов.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Странно было смотреть на новый вагон, в котором лежал половик и очень даже старый. Видимо откуда-то его принесли, потому что не может быть, чтобы вагон остался нормальным, а его так сильно изтоптали. В остальном проблем не было.
Вообще супер вагон! В туалете был даже душ. Все на сенсорах, все работает. Проводница доброжелательная и милая девушка. Билет полностью стоит своих денег.
Этот поезд меня приятно удивил. Не думала, что буду ехать в этом направлении на поезде такого уровня. Все чистенько, светло и уютно. Всем рекомендую.
Хвала новым вагонам и храни господь тех, кто их ставит на поезда!!! Много раз езжу в этом направлении, так как отец живет в Хабаровске. И в последнее время нормальных вагонов становится все больше!
Очень шумно работал кондиционер, особо не заметно, но когда ты несколько часов подряд едешь и оно жужжит так, что нужно разговаривать постоянно на повышенных тонах – по итогу вообще неприятно выходит.