Маршрут следования и продажа билетов
08:50
2 ч. 49 мин.
11:39
27
Маршрут следования поезда 6707 Старый Оскол — Валуйки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Валуйки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Путевой пост 615км
09:00
09:00
4 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 617км
09:03
09:03
6 км.
0 ч. 13 мин.
Котел
09:08
09:09
10 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 626км
09:15
09:15
14 км.
0 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 630км
09:19
09:20
17 км.
0 ч. 29 мин.
Голофеевка
09:25
09:26
21 км.
0 ч. 35 мин.
Окуневка
09:34
09:34
30 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 652км
09:40
09:41
37 км.
0 ч. 50 мин.
Чернянка
09:46
09:47
40 км.
0 ч. 56 мин.
Холки
09:56
09:57
50 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 671км
10:00
10:00
53 км.
1 ч. 10 мин.
Новый Оскол
10:08
10:09
59 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 686км
10:15
10:16
65 км.
1 ч. 25 мин.
Слоновка
10:21
10:21
69 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 694км
10:25
10:25
72 км.
1 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 697км
10:29
10:29
74 км.
1 ч. 39 мин.
Староивановка
10:34
10:35
79 км.
1 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 706км
10:38
10:38
81 км.
1 ч. 48 мин.
Волоконовка
10:47
10:48
87 км.
1 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 721км
10:55
10:55
93 км.
2 ч. 5 мин.
Рай
11:00
11:01
98 км.
2 ч. 10 мин.
Принцевка
11:10
11:11
108 км.
2 ч. 20 мин.
Солоти
11:18
11:18
115 км.
2 ч. 28 мин.
Симоновская
11:26
11:27
123 км.
2 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 752км
11:31
11:31
124 км.
2 ч. 41 мин.
Валуйки
11:39
125 км.
2 ч. 49 мин.
