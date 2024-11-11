Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 675Н Абакан — Барнаул. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 675Н Абакан — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Абакан — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Абакан
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ташеба
17:32
17:33
10 км.
0 ч. 17 мин.
Тигей
17:46
17:47
24 км.
0 ч. 31 мин.
Хоных
17:57
17:58
30 км.
0 ч. 42 мин.
Ханкуль
18:16
18:17
50 км.
1 ч. 1 мин.
Уйтак
18:29
18:30
58 км.
1 ч. 14 мин.
Камышта
18:42
18:43
69 км.
1 ч. 27 мин.
Чартыковский
18:56
18:57
83 км.
1 ч. 41 мин.
Аскиз
19:15
19:45
93 км.
2 ч. 0 мин.
Казановская
20:08
20:09
115 км.
2 ч. 53 мин.
Югачи
20:23
20:24
125 км.
3 ч. 8 мин.
Биркчул
20:36
20:37
135 км.
3 ч. 21 мин.
Хабзас
20:49
20:50
143 км.
3 ч. 34 мин.
Нанхчул
21:04
21:05
150 км.
3 ч. 49 мин.
Бискамжа
21:25
21:45
163 км.
4 ч. 10 мин.
Балыксу
22:20
22:21
188 км.
5 ч. 5 мин.
Чарыш
22:35
22:36
197 км.
5 ч. 20 мин.
Лужба
23:07
23:08
219 км.
5 ч. 52 мин.
Теба
23:34
23:35
240 км.
6 ч. 19 мин.
Бельсу
23:50
23:51
250 км.
6 ч. 35 мин.
Чульжан
00:06
00:07
260 км.
6 ч. 51 мин.
Карай
00:20
00:21
268 км.
7 ч. 5 мин.
Междуреченск
00:33
01:10
275 км.
7 ч. 18 мин.
Томусинская
01:41
01:43
303 км.
8 ч. 26 мин.
Новокузнецк
02:22
03:32
334 км.
9 ч. 7 мин.
Прокопьевск
04:16
04:24
364 км.
11 ч. 1 мин.
Трудармейская
05:14
05:16
397 км.
11 ч. 59 мин.
Артышта 2
05:32
05:57
406 км.
12 ч. 17 мин.
Тягун
06:47
06:49
449 км.
13 ч. 32 мин.
Заринская
07:50
08:05
503 км.
14 ч. 35 мин.
Алтайская
09:14
09:16
578 км.
15 ч. 59 мин.
Барнаул
09:37
590 км.
16 ч. 22 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Абакан → Барнаул Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если честно – я разочарована в этом поезде. Мало того, что вагон такой грязный, что просто не зайти. Так еще и кондиционер не работал. Внутри пекло. Ни одна поездка не будет комфортной, когда внутри +30 градусов.
Странно – при покупке показывало что нижние места все заняты. Когда ехали – оказалось что на весь вагон ехало всего-то 4 человека. И везде было свободно, чем я и воспользовался. Странно, почему так было – не понятно.
Все терпимо для меня, даже грязь в вагоне. Но только не отсутствие розеток! Была всего одна розетка на всех под столом. Как можно в теперешнее время только 1 розетку делать? У всех же телефоны и их нужно заряжать. А при этом еще и напряжение слабое было.
Вагон новый, чистый и приятный. Давно не ездил в таких чистых вагонах, которые еще краской пахнут. Все было чики-пики!!!))))) Кайфанууууул))))
Проводница очень вежливая девушка. В вагоне чисто и уютно. Туалет по дороге сломался, под конец утром перед конечной приходилось ходить в соседний вагон. А там очередь километровая.