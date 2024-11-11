Поезд 676Н Барнаул — Абакан

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:23

Барнаул

15 ч. 42 мин.

03:05

Абакан

32

Купить билеты

Маршрут следования поезда 676Н Барнаул — Абакан на карте со всеми остановками

Расписание поезда Барнаул — Абакан с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Барнаул

11:23

0 км.

0 ч. 0 мин.

Алтайская

11:42

2 мин.

11:44

12 км.

0 ч. 19 мин.

Заринская

12:55

15 мин.

13:10

87 км.

1 ч. 32 мин.

Тягун

14:07

2 мин.

14:09

141 км.

2 ч. 44 мин.

Артышта 2

14:59

25 мин.

15:24

184 км.

3 ч. 36 мин.

Трудармейская

15:39

2 мин.

15:41

193 км.

4 ч. 16 мин.

Прокопьевск

16:31

3 мин.

16:34

226 км.

5 ч. 8 мин.

Новокузнецк

17:13

70 мин.

18:23

256 км.

5 ч. 50 мин.

Томусинская

19:00

2 мин.

19:02

287 км.

7 ч. 37 мин.

Междуреченск

19:29

37 мин.

20:06

315 км.

8 ч. 6 мин.

Карай

20:17

1 мин.

20:18

322 км.

8 ч. 54 мин.

Чульжан

20:30

1 мин.

20:31

330 км.

9 ч. 7 мин.

Бельсу

20:46

1 мин.

20:47

340 км.

9 ч. 23 мин.

Теба

21:00

10 мин.

21:10

350 км.

9 ч. 37 мин.

Лужба

21:35

1 мин.

21:36

371 км.

10 ч. 12 мин.

Чарыш

22:03

1 мин.

22:04

393 км.

10 ч. 40 мин.

Балыксу

22:16

1 мин.

22:17

402 км.

10 ч. 53 мин.

Бискамжа

22:52

17 мин.

23:09

427 км.

11 ч. 29 мин.

Нанхчул

23:26

1 мин.

23:27

440 км.

12 ч. 3 мин.

Хабзас

23:40

1 мин.

23:41

447 км.

12 ч. 17 мин.

Биркчул

23:53

1 мин.

23:54

455 км.

12 ч. 30 мин.

Югачи

00:06

1 мин.

00:07

465 км.

12 ч. 43 мин.

Казановская

00:21

1 мин.

00:22

475 км.

12 ч. 58 мин.

Аскиз

00:43

27 мин.

01:10

497 км.

13 ч. 20 мин.

Чартыковский

01:26

1 мин.

01:27

507 км.

14 ч. 3 мин.

Камышта

01:42

1 мин.

01:43

521 км.

14 ч. 19 мин.

Уйтак

01:55

1 мин.

01:56

532 км.

14 ч. 32 мин.

Ханкуль

02:07

1 мин.

02:08

540 км.

14 ч. 44 мин.

Хоных

02:26

1 мин.

02:27

560 км.

15 ч. 3 мин.

Тигей

02:36

1 мин.

02:37

566 км.

15 ч. 13 мин.

Ташеба

02:49

1 мин.

02:50

580 км.

15 ч. 26 мин.

Абакан

03:05

590 км.

15 ч. 42 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Абакан

Погода на станциях Барнаул и Абакан

Информация о поезде 676Н

Планируете поездку по маршруту Барнаул — Абакан? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 676Н. Этот поезд отправляется со станции Барнаул в 11:23 и прибывает на конечную станцию Абакан в 03:05. Вся дорога занимает 15 ч. 42 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 50 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 676Н

Количество остановок поезда:

32 станции

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Новокузнецк

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга

    Полный набор отвратительного поезда. Кондиционера – нет и отродясь не было, подохните в духоте. Вагоны тесные. Туалет такой, что не хочется даже заходить туда, терпишь до последнего. Хорошего в поезде только проводницы, которые культурные и вежливые. Если бы еще они были ни о чем, его бы с рельс уже спустили.

    Ответить
  2. Ахмар

    В вагоне было холодно и грязно. Проводница плохо справлялась со своими обязанностями. Создавалось ощущение что ей работа не нужна и ей осталось буквально 2 дня поработать. Все делала спустя рукава.

    Ответить
  3. Юлия Тимофеева

    Неудобное время прибытия – считай в 3 утра. Могли бы подвинуть расписание чтобы поезд приезжал или раньше или позже. Весь день разбитый потом ходишь.

    Ответить
  4. Валерий

    Спасибо за хорошую поездку. Мне все понравилось. Поезд ехал быстро, машинист не дерганый. Приехал строго по расписанию.

    Ответить
  5. Алёна

    Если бы не мужчины, которые за стенкой распивали спиртные напитки, несмотря на неоднократные замечания проводницы, и если бы они говорили потише –все было бы ок.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 676Н:

https://povagonam.ru/
билеты онлайн