Маршрут следования поезда 676Н Барнаул — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
11:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алтайская
11:42
11:44
12 км.
0 ч. 19 мин.
Заринская
12:55
13:10
87 км.
1 ч. 32 мин.
Тягун
14:07
14:09
141 км.
2 ч. 44 мин.
Артышта 2
14:59
15:24
184 км.
3 ч. 36 мин.
Трудармейская
15:39
15:41
193 км.
4 ч. 16 мин.
Прокопьевск
16:31
16:34
226 км.
5 ч. 8 мин.
Новокузнецк
17:13
18:23
256 км.
5 ч. 50 мин.
Томусинская
19:00
19:02
287 км.
7 ч. 37 мин.
Междуреченск
19:29
20:06
315 км.
8 ч. 6 мин.
Карай
20:17
20:18
322 км.
8 ч. 54 мин.
Чульжан
20:30
20:31
330 км.
9 ч. 7 мин.
Бельсу
20:46
20:47
340 км.
9 ч. 23 мин.
Теба
21:00
21:10
350 км.
9 ч. 37 мин.
Лужба
21:35
21:36
371 км.
10 ч. 12 мин.
Чарыш
22:03
22:04
393 км.
10 ч. 40 мин.
Балыксу
22:16
22:17
402 км.
10 ч. 53 мин.
Бискамжа
22:52
23:09
427 км.
11 ч. 29 мин.
Нанхчул
23:26
23:27
440 км.
12 ч. 3 мин.
Хабзас
23:40
23:41
447 км.
12 ч. 17 мин.
Биркчул
23:53
23:54
455 км.
12 ч. 30 мин.
Югачи
00:06
00:07
465 км.
12 ч. 43 мин.
Казановская
00:21
00:22
475 км.
12 ч. 58 мин.
Аскиз
00:43
01:10
497 км.
13 ч. 20 мин.
Чартыковский
01:26
01:27
507 км.
14 ч. 3 мин.
Камышта
01:42
01:43
521 км.
14 ч. 19 мин.
Уйтак
01:55
01:56
532 км.
14 ч. 32 мин.
Ханкуль
02:07
02:08
540 км.
14 ч. 44 мин.
Хоных
02:26
02:27
560 км.
15 ч. 3 мин.
Тигей
02:36
02:37
566 км.
15 ч. 13 мин.
Ташеба
02:49
02:50
580 км.
15 ч. 26 мин.
Абакан
03:05
590 км.
15 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Полный набор отвратительного поезда. Кондиционера – нет и отродясь не было, подохните в духоте. Вагоны тесные. Туалет такой, что не хочется даже заходить туда, терпишь до последнего. Хорошего в поезде только проводницы, которые культурные и вежливые. Если бы еще они были ни о чем, его бы с рельс уже спустили.
В вагоне было холодно и грязно. Проводница плохо справлялась со своими обязанностями. Создавалось ощущение что ей работа не нужна и ей осталось буквально 2 дня поработать. Все делала спустя рукава.
Неудобное время прибытия – считай в 3 утра. Могли бы подвинуть расписание чтобы поезд приезжал или раньше или позже. Весь день разбитый потом ходишь.
Спасибо за хорошую поездку. Мне все понравилось. Поезд ехал быстро, машинист не дерганый. Приехал строго по расписанию.
Если бы не мужчины, которые за стенкой распивали спиртные напитки, несмотря на неоднократные замечания проводницы, и если бы они говорили потише –все было бы ок.