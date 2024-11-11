Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 678С Новороссийск — Владикавказ. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Расписание поезда Новороссийск — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
16:43
16:47
14 км.
0 ч. 28 мин.
Крымская
17:20
17:24
42 км.
1 ч. 5 мин.
Абинская
17:39
17:41
53 км.
1 ч. 24 мин.
Ахтырская
17:59
18:14
68 км.
1 ч. 44 мин.
Ильская
18:32
18:40
84 км.
2 ч. 17 мин.
Северская
18:55
18:59
94 км.
2 ч. 40 мин.
Краснодар 1
19:33
20:07
122 км.
3 ч. 18 мин.
Усть-Лабинская
21:14
21:26
181 км.
4 ч. 59 мин.
Гречишкино
22:06
22:11
222 км.
5 ч. 51 мин.
Кавказская
22:45
23:20
253 км.
6 ч. 30 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
00:18
00:29
318 км.
8 ч. 3 мин.
Невинномысская
01:32
01:42
395 км.
9 ч. 17 мин.
Минеральные Воды
02:58
03:50
499 км.
10 ч. 43 мин.
Георгиевск
04:20
04:26
526 км.
12 ч. 5 мин.
Аполлонская
04:53
04:56
552 км.
12 ч. 38 мин.
Прохладная
06:12
06:30
591 км.
13 ч. 57 мин.
Котляревская
06:50
06:54
605 км.
14 ч. 35 мин.
Муртазово
07:12
07:15
621 км.
14 ч. 57 мин.
Беслан
08:12
08:42
667 км.
15 ч. 57 мин.
Владикавказ
09:16
688 км.
17 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Владикавказ Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд отличный. Проводницу звали Татьяна, мы были в 2 вагоне. Делала свою работу на 5+ вежливая и улыбчивая. Благодарю и хотелось бы чтобы таких работников было побольше.
В вагоне все чисто и аккуратно. Если нужно зарядить телефон – все опции под боком. Рядом все лежит, бери и заряжай. В биотуалете тоже чисто и аккуратно. Бумага на месте. Супер.
Один из лучших поездов, на которых я ездила в последнее время. Проводник помог поднять багаж и был очень вежлив. По дороге не возникло ни малейшего дискомфорта. Все было четко, как по часам.
Не очень удобно ехать с коляской и маленьким ребенком. Коляска по проходу плохо проходит. Но вообще проводницы очень хорошие. В вагонах чисто. Постельное белье выдали новое и свежее.
Для меня имеет значение прежде всего чтобы поезд приезжал вовремя и в вагоне было комфортно ехать. Под комфортом подразумеваю нормальную температуру внутри, когда тебе ни холодно и ни жарко. И Чистоту, начиная с окон и оканчивая полом и туалетом. В этот раз остался доволен поездкой. Поезд отличный.