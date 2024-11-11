Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 678Я Сыктывкар — Усогорск (ст. Кослан). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:14
2 д. 12 ч. 15 мин.
07:15
60
Маршрут следования поезда 678Я Сыктывкар — Усогорск (ст. Кослан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Усогорск (ст. Кослан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
15:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Човью
15:25
15:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Эжва
15:51
15:53
15 км.
0 ч. 37 мин.
Койты
16:02
16:03
20 км.
0 ч. 48 мин.
Язель
16:15
16:16
32 км.
1 ч. 1 мин.
Разъезд 47км
16:30
16:31
43 км.
1 ч. 16 мин.
Усть-Вымь
16:47
17:05
60 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 26км
17:11
17:12
62 км.
1 ч. 57 мин.
Разъезд 14км
17:28
17:29
74 км.
2 ч. 14 мин.
Микунь
17:49
18:34
84 км.
2 ч. 35 мин.
Микунь 2
18:43
18:44
85 км.
3 ч. 29 мин.
Вежайка
19:24
19:29
111 км.
4 ч. 10 мин.
Еринь
19:57
19:58
129 км.
4 ч. 43 мин.
Вожская
20:28
20:38
149 км.
5 ч. 14 мин.
Мозындор
20:54
20:56
160 км.
5 ч. 40 мин.
Едва
21:27
21:32
181 км.
6 ч. 13 мин.
Усва
22:01
22:03
205 км.
6 ч. 47 мин.
Селэгвож
22:14
22:15
212 км.
7 ч. 0 мин.
Кослан
22:45
228 км.
7 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сыктывкар → Усогорск (ст. Кослан) Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо за поездку, мне очень понравилось! Поезд аккуратный, проводницы приветливые. Туалет грязноват. Но в целом атмосфера очень добрая.
Хороший поезд, много раз на нем уже ездил. Решил вот отзыв оставить. Проводники в основном хорошие, редко когда попадается разгильдяй.
Ехали с дочкой, поездка нам понравилась. Проводница хорошо ладит с маленькими детьми, находит общий язык быстро, шутит и так далее. Благодарю за прекрасную поездку!
Хороший поезд, никаких вопросов нет, кроме замечания – чтобы сделали чтобы шторки нормально можно было завесить до конца. А то солнце светило прямо в лицо и ничего сделать нельзя было.
