Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 681Н Новосибирск — Барнаул.
05:46
4 ч. 47 мин.
10:33
7
Маршрут следования поезда 681Н Новосибирск — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
05:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бердск
06:30
06:32
33 км.
0 ч. 44 мин.
Искитим
06:55
07:02
50 км.
1 ч. 9 мин.
Черепаново
08:15
08:43
96 км.
2 ч. 29 мин.
Усть-Тальменская
09:22
09:24
142 км.
3 ч. 36 мин.
Алтайская
10:08
10:13
195 км.
4 ч. 22 мин.
Барнаул
10:33
207 км.
4 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новосибирск → Барнаул Распечатать расписание поезда