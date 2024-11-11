Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 687Б Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
07:10
4 ч. 46 мин.
11:56
7
Маршрут следования поезда 687Б Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
07:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Молодечно
08:22
08:27
66 км.
1 ч. 12 мин.
Лида
10:04
10:09
177 км.
2 ч. 54 мин.
Рожанка
10:44
10:46
225 км.
3 ч. 34 мин.
Мосты
11:02
11:06
246 км.
3 ч. 52 мин.
Скидель
11:27
11:29
272 км.
4 ч. 17 мин.
Гродно
11:56
299 км.
4 ч. 46 мин.
