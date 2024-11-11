23:30
6 ч. 10 мин.
7
Маршрут следования поезда 687С Ставрополь — Кропоткин (ст. Кавказская) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ставрополь — Кропоткин (ст. Кавказская) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ставрополь
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Палагиада
23:58
00:20
8 км.
0 ч. 28 мин.
Изобильная
01:29
01:31
40 км.
1 ч. 59 мин.
Передовая
01:51
03:00
56 км.
2 ч. 21 мин.
Расшеватка
03:30
03:40
81 км.
4 ч. 0 мин.
Темижбекская
04:50
05:04
109 км.
5 ч. 20 мин.
Кавказская
05:40
130 км.
6 ч. 10 мин.
