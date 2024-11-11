Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 691Я Усинск — Печора на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усинск — Печора с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усинск
19:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юкост
20:46
20:49
32 км.
1 ч. 8 мин.
Сыня
21:55
22:00
81 км.
2 ч. 17 мин.
Аранец
22:34
22:35
102 км.
2 ч. 56 мин.
Печора
23:07
124 км.
3 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Жаль, что нет вагонов для курящих. Очень неудобная вредная привычка в подобных поездках постоянно доставляет мне дискомфорт. Проводник хорошо выполнял свои обязанности. Виктор звали вроде бы.
Вагоновожатые внимательные. В вагоне было чисто и уютно. Чего не могу сказать о внешнем виде поезда. Снаружи когда он подъехал я думала что внутри будет также грязно. Оказалось все окей.
Убитый поезд со старыми вонючими туалетами, которому давно пора прямиком отправиться на свалку и больше не светиться на рельсах.
Проблематично передвигаться на костылях. Сломал ногу – никогда бы не подумал, насколько наши поезда не предназначены для людей с ограниченными возможностями. Ступени были высокие еле поднялся. Спасибо парню который подстраховал.
Обычный старый поезд. Я ничего хорошего от него не ожидала. В итоге получила то что и ожидала. Т.е. ничего хорошего.