Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 711Г Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:11
3 ч. 48 мин.
23:59
Маршрут следования поезда 711Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
20:32
20:34
32 км.
0 ч. 21 мин.
Ковров 1
21:42
21:44
165 км.
1 ч. 31 мин.
Владимир
22:14
22:16
225 км.
2 ч. 3 мин.
Москва
Восточный Вокзал
23:59
401 км.
3 ч. 48 мин.
