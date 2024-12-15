Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 715Г Нижний Новгород — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:36
4 ч. 3 мин.
17:39
8
Маршрут следования поезда 715Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
13:57
13:59
32 км.
0 ч. 21 мин.
Вязники
14:45
14:47
111 км.
1 ч. 9 мин.
Ковров 1
15:15
15:17
167 км.
1 ч. 39 мин.
Владимир
15:47
15:49
227 км.
2 ч. 11 мин.
Орехово-Зуево
16:35
16:37
324 км.
2 ч. 59 мин.
Железнодорожная
17:14
17:15
384 км.
3 ч. 38 мин.
Москва
Восточный Вокзал
17:39
405 км.
4 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Новгород → Москва Распечатать расписание поезда