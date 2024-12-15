Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 719Г Нижний Новгород — Москва
09:30
4 ч. 12 мин.
13:42
10
Маршрут следования поезда 719Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
09:51
09:53
32 км.
0 ч. 21 мин.
Гороховец
10:17
10:19
72 км.
0 ч. 47 мин.
Вязники
10:46
10:48
112 км.
1 ч. 16 мин.
Ковров 1
11:15
11:17
168 км.
1 ч. 45 мин.
Владимир
11:48
11:50
228 км.
2 ч. 18 мин.
Орехово-Зуево
12:36
12:37
325 км.
3 ч. 6 мин.
Павловский Посад
12:50
12:51
343 км.
3 ч. 20 мин.
Железнодорожная
13:17
13:18
384 км.
3 ч. 47 мин.
Москва
Восточный Вокзал
13:42
405 км.
4 ч. 12 мин.
