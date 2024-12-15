Маршрут следования и продажа билетов
21:15
4 ч. 0 мин.
01:15
Маршрут следования поезда 723Я Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
23:06
23:08
176 км.
1 ч. 51 мин.
Ковров 1
23:37
23:39
236 км.
2 ч. 22 мин.
Вязники
00:07
00:08
292 км.
2 ч. 52 мин.
Дзержинск
00:52
00:54
371 км.
3 ч. 37 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
01:15
403 км.
4 ч. 0 мин.
