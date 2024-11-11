07:35
3 ч. 51 мин.
11:26
6
Маршрут следования поезда 727Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
07:56
07:58
32 км.
0 ч. 21 мин.
Ковров 1
09:06
09:08
165 км.
1 ч. 31 мин.
Владимир
09:39
09:41
225 км.
2 ч. 4 мин.
Орехово-Зуево
10:32
10:33
322 км.
2 ч. 57 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:26
404 км.
3 ч. 51 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Новгород → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Доброго времени суток. Поездка на поезде выдалась не очень хорошей, потому что проводник ни капли не озаботилась о том, чтобы предупредить меня когда будет моя остановка и когда мне выходить!!!! Я покупала бизнес салон!
Есть пара недоработок. Первое – это то что кресла которые находятся друг против друга стоят на очень близком расстоянии. И также сама по себе форма кресел не очень удобная. Мне лично болела после них поясница.
В вагоне было очень душно. Дышать нечем. Непонятно за что заплатила такую цену. Почему не могли включить нормально кондиционер не понятно. Наверное он ну них сломан. Розетки были рабочие. Телефон заряжался хорошо.
Хорошо что много места для того чтобы поставить свой багаж. В туалете идеально чисто и розетки нормально работали. Можно было подключить ноутбук и работать без проблем.
Все хорошо кроме большой и постоянной очереди в туалеты!!!!!!! Стоять иногда приходится по 20 минут. Это не нормально я считаю.