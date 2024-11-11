07:12
3 ч. 47 мин.
10:59
6
Маршрут следования поезда 728Г Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
07:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
08:08
08:09
82 км.
0 ч. 56 мин.
Владимир
08:56
08:58
179 км.
1 ч. 44 мин.
Ковров 1
09:28
09:30
239 км.
2 ч. 16 мин.
Дзержинск
10:36
10:38
372 км.
3 ч. 24 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
10:59
404 км.
3 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все хорошо, но кофе отвратительный! Пить невозможно. Как будто Жокей какой-то или еще похуже. Могли бы уже ради людей делать нормальный кофе!
Замечательный персонал и работники поезда. Жена забыла в вагоне свой ноутбук, нас буквально через час нашли работники через ВК, написали и вернули ноутбук.
Кресла очень узкие и неудобные. Сам поезд хороший, едет быстро. Мне нравится все. Однако кресла все же можно было бы сделать и поудобнее.
Если бы не сунулись с этими сувенирами постоянно, то все было бы очень хорошо. А так немного портит эта навязчивость впечатление от поезда. Самый большой плюс- это его скорость. После этого поезда проехался на другом – казалось он еле тащится.
Между столиками нет никаких откидных столиков или полок, на которые можно было бы хотя бы вещи разложить. Очень неудобно по итогу все получается.