Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 732М Смоленск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 732М Смоленск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
13:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
14:02
14:04
49 км.
0 ч. 37 мин.
Сафоново
14:27
14:29
86 км.
1 ч. 2 мин.
Вязьма
15:12
15:15
154 км.
1 ч. 47 мин.
Гагарин
15:49
15:52
211 км.
2 ч. 24 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
17:57
375 км.
4 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Почему нет столиков? Зачем их убрали ироды? ??? Вот как теперь можно перекусить в дороге или чаю попить??? Как селедок в бочке людей напихали!!! Мои колени упирались в колени соседа!
В этом поезде есть три основные проблемы. Если вы их решите то цены ему не будет!!!!! Первая проблема – это мало места в вагоне. Невозиожно комфортно сидеть. Когда ты упираешься в соседа напротив. Вторая проблема это нет нормального кофе. Я думаю что не сложно установить кофемашину хорошую чтобы делать вкусный напиток. И третье это нет интернета.
В вагоне два туалета и этого мало для того количества пассажиров которые в вагоне. Часто один сломан и образуется большая очередь.
Очень хороший поезд! Спасибо большое! Я часто на нем езжу в Москву и обратно. И всегда довольна поездкой. Главное чтобы нормальные попутчики попадались.
Когда я ехал в ноябре – было очень холодно в вагоне. Приходилось закутываться в верхнюю одежду и заказывать чай или кофе. Это наверное такая уловка чтобы больше заказывали??? Что с отоплением не так?