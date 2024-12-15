Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 734Х Смоленск — Москва.
Маршрут следования поезда 734Х Смоленск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
16:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
16:41
16:43
49 км.
0 ч. 37 мин.
Сафоново
17:06
17:08
86 км.
1 ч. 2 мин.
Вязьма
17:51
17:54
154 км.
1 ч. 47 мин.
Гагарин
18:28
18:30
211 км.
2 ч. 24 мин.
Можайск
19:06
19:07
277 км.
3 ч. 2 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:37
379 км.
4 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Смоленск → Москва Распечатать расписание поезда