Маршрут следования поезда 738А Брянск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
08:08
08:12
109 км.
1 ч. 13 мин.
Калуга
Сергиев Скит
09:01
09:04
181 км.
2 ч. 6 мин.
Москва
Киевский Вокзал
11:03
343 км.
4 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
04.11.18 вагон11 место 32юПроводник циничный с элементами хамства . Питание горячее даже не предложили .было все оплачено.вообщем свинство.......
Напрягает когда второй раз проверяют документы как будто я по дороге запрыгну в вагон)))) Все проводники молодцы. Вежливые и обходительные. Никаких вопросов к ним нет.
Ехали на втором этаже и в этот раз нам не так повезло как в прошлый. Проводница вообще считай не ходила по второму этажу. Поэтому мы так и не смогли себе кофе заказать нормальный.
Новые поезда – это офигительно!!!!!!!! Я так люблю путешествовать на них))) В этом поезде понравились кресла – они не давали уставать моей спине и можно было долго ехать без каких-либо проблем.
Отличные вагоны, считай новые. В туалете чисто и аккуратно, как в каком-то отеле. Атмосфера очень приятная. Поездка проходила в удовольствие. Побольше бы было таких поездов!
Проводница доброжелательная и приятная женщина. Все было на высшем уровне! Очень круто я осталась мегадовольна. Поезду можно поставить 10 из 10.