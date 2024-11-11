Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 740В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ржава
17:36
17:38
71 км.
0 ч. 56 мин.
Курск
18:27
18:31
136 км.
1 ч. 47 мин.
Орел
19:58
20:02
272 км.
3 ч. 18 мин.
Тула
Московский Вокзал
21:45
21:47
438 км.
5 ч. 5 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:45
611 км.
7 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый вечер. Если сравнивать этот поезд с большинством других поездов, то вполне хороший вариант. Обслуживание ненавязчивое, проводники тоже адекватные.
Не доволен поездкой в этом поезде. У проводников абсолютно наплевательское отношение к пассажирам. Постоянно нет на месте. Местные кашки дошираки тоже есть невозможно, сплошная химия. Кипятка тоже не было. Максимум градусов 80
У половины кресел не было подголовников. Вагоны старые и дряхлые. Интернета не было в вагоне. Как будто 70-ые годы. Хотя с тех пор уже 50 лет как прошло. Впечатление отвратительное осталось.
Доехали очень быстро. Я ехала в 5 вагоне. Вагон оказался очень чистым и опрятным. Никаких вопросов не было к работе проводницы. Стоимость билета тоже не высокая. Что не может не радовать. Спасибо
Не везде есть розетки и это немного огорчило, потому что каждый сейчас имеет по несколько устройств и всем нужно заряжаться. Доехали без происшествий, поездка более-менее нормально прошла.