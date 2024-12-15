Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 745Я Кострома — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерехта
20:38
20:40
41 км.
0 ч. 33 мин.
Ярославль
Пассажирский
21:11
21:14
84 км.
1 ч. 6 мин.
Ростов
Ярославский
21:48
21:50
136 км.
1 ч. 43 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
00:12
326 км.
4 ч. 7 мин.
