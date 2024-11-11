Маршрут следования поезда 803Ч Петрозаводск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
06:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
08:07
08:13
93 км.
1 ч. 31 мин.
Лодейное Поле
08:47
08:48
130 км.
2 ч. 11 мин.
Волховстрой 1
10:10
10:11
243 км.
3 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
12:00
346 км.
5 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Петрозаводск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд, соотношение цена/качество отменное. Много раз на нем ездила и не перестаю восхищаться. Всегда приветливые и улыбчивые проводники.
Если вы высокий человек – однозначно берите вариант без стола, потому что ноги некуда будет засунуть. Это для меня было очень важно, так как рост 198 см не самый низкий. Было крайне неудобно со столиком. Ноги было не вытянуть и некуда деть.
Прекрасный поезд! Хотелось бы, чтобы во всех поездах было также, как в этом! Ехала и наслаждалась поездкой. Если бы в дороге еще продавали мороженное, то я бы просто растаяла :)))))))
Люблю ласточку за то, что это очень комфортный поезд. Ехать одно удовольствие. Сидения очень удобные и эргономичные. В туалете всегда чисто и комфортно. Спасибо работникам поезда за поддержание чистоты и порядка.
Все было приличненько. Я в восторге, если честно. Поезд точно стоит своих денег. Добралась быстро и с хорошим настроением, что редко бывает после поездки на поездах РЖД)))