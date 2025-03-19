06:36
5 ч. 24 мин.
12:00
Маршрут следования поезда 803В Петрозаводск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
06:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
08:07
08:13
93 км.
1 ч. 31 мин.
Лодейное Поле
08:48
08:49
130 км.
2 ч. 12 мин.
Паша
09:22
09:23
176 км.
2 ч. 46 мин.
Волховстрой 1
10:17
10:18
243 км.
3 ч. 41 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
12:00
346 км.
5 ч. 24 мин.
