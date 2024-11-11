Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 805Ч Петрозаводск — Санкт-Петербург.
18:00
4 ч. 56 мин.
22:56
5
Маршрут следования поезда 805Ч Петрозаводск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
19:30
19:36
93 км.
1 ч. 30 мин.
Лодейное Поле
20:10
20:11
130 км.
2 ч. 10 мин.
Волховстрой 1
21:33
21:34
243 км.
3 ч. 33 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
22:56
346 км.
4 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Петрозаводск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Доброго дня. Прекрасный поезд как я считаю. Есть несколько небольших дополнений которые хотелось бы озвучить. На мой взгляд в туалетах можно убираться немного почаще. Также необходимо внести какое-то разнообразие в еду. Одно и то же меню
Почему в телевизоре не включить нормальный фильм? Пять часов крутили какие-то рекламные объявления без остановки. Крыша может так поехать. Я понимаю важно знать о безопасности на железной дороге и т.п. Но на кой вы это крутите всю дорогу?
Сидения очень узкие. Я не худая, поэтому сидеть было очень неудобно. Кроме того между самими сидениями очень мало места!!! Когда крутишься можно легко задеть другого пассажира.
На ласточке еще ни разу не ездил. Понравилось общее отношение к пассажирам. Проводники очень вежливые и внимательные. Давно не ездил с таким комфортом.
Спасибо за приятную поездку и хорошее времяпровождение. Поезд очень чистый и ехать приятно. Едет быстро. Я поездкой осталась вполне довольна.