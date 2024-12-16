Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 805В Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 805В Петрозаводск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
18:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
19:35
19:41
93 км.
1 ч. 30 мин.
Подпорожье
19:50
19:51
98 км.
1 ч. 45 мин.
Лодейное Поле
20:18
20:19
131 км.
2 ч. 13 мин.
Паша
20:52
20:53
177 км.
2 ч. 47 мин.
Волховстрой 1
21:45
21:46
244 км.
3 ч. 40 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
23:11
347 км.
5 ч. 6 мин.
