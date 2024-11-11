Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 806Э Новороссийск — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
15:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
16:22
16:23
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
16:53
16:54
42 км.
0 ч. 58 мин.
Разъезд 9км
17:07
17:31
49 км.
1 ч. 12 мин.
Абинская
17:53
17:54
62 км.
1 ч. 58 мин.
Ильская
18:20
18:21
94 км.
2 ч. 25 мин.
Северская
18:28
18:29
104 км.
2 ч. 33 мин.
Краснодар 1
18:55
19:01
132 км.
3 ч. 0 мин.
Краснодар 2
19:10
19:12
135 км.
3 ч. 15 мин.
Тимашевская-Обход
19:51
19:52
199 км.
3 ч. 56 мин.
Каневская
20:24
20:25
249 км.
4 ч. 29 мин.
Староминская-Тимашевск
20:56
20:57
296 км.
5 ч. 1 мин.
Батайск
21:56
21:57
383 км.
6 ч. 1 мин.
Ростов
Главный
22:12
22:20
393 км.
6 ч. 17 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
23:12
23:18
451 км.
7 ч. 17 мин.
Таганрог
23:28
455 км.
7 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень печально что таких поездов мало ездил. Считаю что многие поезда нужно переоборудовать под ласточки. Очень быстро ездят, комфортно.
В вагоне было прохладно не смотря на то, что за окном было +30. Очень приветливая и вежливая проводница. Ехать было одно удовольствие. Спасибо работникам вагона.
Очень странно работает вайфай потому что в одной поездке все нормально (с большего), а в другой вообще не работает. Спросила у начальника поезда – а он мне сказал, что это вопросы к машинисту!!! Вы представляете? Нафиг ты тогда там нужен, начальник?
С большего очень даже хороший поезд. В туалете было чисто и не воняло на весь вагон. Это очень хорошо, так как есть печальный опыт поездок в поездах, когда невыносимо было находиться внутри из-за неприятного запаха.
В поезде было ехать комфортно. Но тем не менее хотелось бы чтобы была решена проблема отсутствия интернета, когда в реаламках постоянно говорится про вайфай а его по факту совсем нет.