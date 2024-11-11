Маршрут следования и продажа билетов
05:32
7 ч. 19 мин.
12:51
13
Маршрут следования поезда 806С Таганрог — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
05:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
05:43
05:50
4 км.
0 ч. 11 мин.
Ростов
Главный
06:48
07:06
62 км.
1 ч. 16 мин.
Батайск
07:24
07:25
72 км.
1 ч. 52 мин.
Староминская-Тимашевск
08:40
08:41
159 км.
3 ч. 8 мин.
Каневская
09:11
09:12
206 км.
3 ч. 39 мин.
Тимашевская-Обход
09:44
09:45
256 км.
4 ч. 12 мин.
Краснодар 1
10:41
10:46
324 км.
5 ч. 9 мин.
Ильская
11:19
11:20
362 км.
5 ч. 47 мин.
Абинская
11:48
11:49
394 км.
6 ч. 16 мин.
Крымская
12:04
12:05
405 км.
6 ч. 32 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:29
12:30
433 км.
6 ч. 57 мин.
Новороссийск
12:51
447 км.
7 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На поезде очень хорошие проводники. Доехали быстро и с невероятным комфортом. Огромное спасибо Валерии, нашей проводнице!!! Поездка действительно очень крутая!
Между 5 и 6 вагоном была неисправна дверь – не закрывалась. Постоянно был слышен шум железной дороги. Хотел проехать в тишине и спокойствии- не получилось .
Вкусный чай и печеньки. Персонал всегда ведет себя адекватно. Много раз ездила на этом поезде и ни разу не слышала, чтобы они как-то плохо относитись к пассажирам. Очень услужливые и ждать кофе по 40 минут не нужно. Приносят буквально в течение 5-7 минут.
Впечатление о поездке подпортили только пассажиры, которые ехали в вагоне. К самому поезду и персоналу у меня нет никаких вопросов. Работали хорошо и качественно. Вопросы у меня только к неадекватным пассажирам.
В вагоне не было розеток. Я была этим фактом очень расстроена. Хотелось бы чтобы в 21 веке все же предусмотрели возможность зарядить мобильные телефоны…