Маршрут следования поезда 812А Барнаул — Бийск
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 812А Барнаул — Бийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Бийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Овчинниково
14:46
14:48
58 км.
1 ч. 1 мин.
Гордеево
15:03
15:09
69 км.
1 ч. 18 мин.
Большая Речка
15:28
15:30
83 км.
1 ч. 43 мин.
Загайново
15:41
15:43
92 км.
1 ч. 56 мин.
Буланиха
15:57
15:59
106 км.
2 ч. 12 мин.
Зональный
16:14
16:16
122 км.
2 ч. 29 мин.
Бийск
16:39
143 км.
2 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда уже наконец в туалетах поставят биотуалеты и нормальное мыло заправят. Оно даже не мылит руки!!!
Благодарю за поездку. Мы ехали с дочкой. Она все время смотрела в окно и расспрашивала меня что и как. Поэтому время пролетело незаметно.
В нашем вагоне туалет был такой грязный, что мне пришлось идти в соседний вагон. Там тоже было не особо чисто, но то что в нашем творилось словами не передать. Меня чуть не вывернуло от увиденного наизнанку. Не ожидала такого!!!
Вежливый персонал. Проверили билеты, сказали где место и т.п. Вели себя очень вежливо и тактично. В вагоне чисто. Он не новый, потрепанный временем. Это видно. Однако во всяком случае не развалюха.
Жарко и душно. Форточки открыть невозможно. Кондиционер если и работал что очень плохо. Скорее он вообще не работал.