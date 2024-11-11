Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 817В Санкт-Петербург — Псков. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
09:30
3 ч. 50 мин.
13:20
7
Маршрут следования поезда 817В Санкт-Петербург — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
09:42
09:43
10 км.
0 ч. 12 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
10:04
10:05
41 км.
0 ч. 34 мин.
Луга 1
11:15
11:35
132 км.
1 ч. 45 мин.
Плюсса
12:09
12:10
177 км.
2 ч. 39 мин.
Струги Красные
12:27
12:28
199 км.
2 ч. 57 мин.
Псков
Пассажирский
13:20
266 км.
3 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Псков Распечатать расписание поезда