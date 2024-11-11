Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 818Р Псков — Санкт-Петербург.
14:08
4 ч. 0 мин.
18:08
Маршрут следования поезда 818Р Псков — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
14:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струги Красные
15:01
15:03
67 км.
0 ч. 53 мин.
Плюсса
15:23
15:24
89 км.
1 ч. 15 мин.
Луга 1
16:07
16:22
134 км.
1 ч. 59 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
17:25
17:26
225 км.
3 ч. 17 мин.
Аэропорт
17:49
17:50
256 км.
3 ч. 41 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
18:08
266 км.
4 ч. 0 мин.
