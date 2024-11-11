Маршрут следования и продажа билетов
18:08
4 ч. 52 мин.
23:00
12
Маршрут следования поезда 820Э Новороссийск — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
18:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
18:28
18:29
14 км.
0 ч. 20 мин.
Крымская
18:55
18:56
42 км.
0 ч. 47 мин.
Разъезд 9км
19:05
19:07
49 км.
0 ч. 57 мин.
Протока
19:34
19:37
78 км.
1 ч. 26 мин.
Полтавская
19:49
19:50
91 км.
1 ч. 41 мин.
Величковка
20:15
20:16
131 км.
2 ч. 7 мин.
Тимашевская
20:35
20:37
157 км.
2 ч. 27 мин.
Каневская
21:11
21:12
207 км.
3 ч. 3 мин.
Староминская-Тимашевск
21:44
21:45
254 км.
3 ч. 36 мин.
Батайск
22:44
22:45
341 км.
4 ч. 36 мин.
Ростов Главный пригородный вокзал
23:00
350 км.
4 ч. 52 мин.
