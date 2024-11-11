Маршрут следования и продажа билетов
06:37
5 ч. 5 мин.
11:42
12
Маршрут следования поезда 820Е Ростов-на-Дону — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов Главный пригородный вокзал
06:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
06:55
06:56
9 км.
0 ч. 18 мин.
Староминская-Тимашевск
07:52
07:53
96 км.
1 ч. 15 мин.
Каневская
08:24
08:25
143 км.
1 ч. 47 мин.
Тимашевская
09:02
09:04
193 км.
2 ч. 25 мин.
Величковка
09:23
09:24
219 км.
2 ч. 46 мин.
Полтавская
09:52
09:53
259 км.
3 ч. 15 мин.
Протока
10:07
10:10
272 км.
3 ч. 30 мин.
Разъезд 9км
10:38
10:40
301 км.
4 ч. 1 мин.
Крымская
10:51
10:52
308 км.
4 ч. 14 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
11:22
11:23
336 км.
4 ч. 45 мин.
Новороссийск
11:42
350 км.
5 ч. 5 мин.
