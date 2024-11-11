Маршрут следования поезда 820В Псков — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
13:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Порхов
14:03
14:04
69 км.
0 ч. 55 мин.
Дно
14:28
14:30
95 км.
1 ч. 20 мин.
Сольцы
15:01
15:03
133 км.
1 ч. 53 мин.
Уторгош
15:14
15:17
149 км.
2 ч. 6 мин.
Батецкая
15:48
15:50
189 км.
2 ч. 40 мин.
Великий Новгород
Вокзал
17:05
17:43
244 км.
3 ч. 57 мин.
Подберезье
18:09
18:10
264 км.
5 ч. 1 мин.
Спасская Полисть
18:30
18:31
290 км.
5 ч. 22 мин.
Чудово-Московское
18:57
19:07
313 км.
5 ч. 49 мин.
Ирса
19:48
19:49
351 км.
6 ч. 40 мин.
Волховстрой 2
20:49
20:50
408 км.
7 ч. 41 мин.
Лодейное Поле
22:09
22:10
519 км.
9 ч. 1 мин.
Подпорожье
22:38
22:39
552 км.
9 ч. 30 мин.
Свирь
22:50
22:56
557 км.
9 ч. 42 мин.
Петрозаводск
00:24
650 км.
11 ч. 16 мин.
