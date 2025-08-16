Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 827Щ Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
17:56
17:58
92 км.
1 ч. 56 мин.
Тула
Московский Вокзал
18:51
18:53
174 км.
2 ч. 51 мин.
Скуратово
19:43
19:44
253 км.
3 ч. 43 мин.
Мценск
20:11
20:12
296 км.
4 ч. 11 мин.
Орел
20:43
20:47
342 км.
4 ч. 43 мин.
Змиевка
21:08
21:09
381 км.
5 ч. 8 мин.
Глазуновка
21:22
21:23
399 км.
5 ч. 22 мин.
Малоархангельск
21:34
21:35
411 км.
5 ч. 34 мин.
Поныри
21:43
21:44
418 км.
5 ч. 43 мин.
Золотухино
22:02
22:03
444 км.
6 ч. 2 мин.
Курск
22:27
482 км.
6 ч. 27 мин.
