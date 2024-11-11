Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 834М Москва — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лобня
18:29
18:31
25 км.
0 ч. 29 мин.
Дмитров
19:06
19:10
61 км.
1 ч. 6 мин.
Вербилки
19:28
19:29
83 км.
1 ч. 28 мин.
Большая Волга
19:57
20:00
116 км.
1 ч. 57 мин.
Дубна
20:11
120 км.
2 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Опишу вам свои впечатления о поездке. Я разочарована. Туалеты в поезде были только вначале и в конце состава. Как назло бы были в середине и приходилось ходить чуть ли ни через весь поезд.
Недостаток этого поезда на мой взгляд в том, что очень старые вагоны. И в них не работают кондиционеры от слова совсем. Поэтому постоянно душно и дышать нечем.
Кресла более-менее удобные. Но нам не повезло с пассажирами, которые были рядом. Ехала компания молодых людей, которые громко разговаривали и несмотря на наши замечания продолжала это делать.
Думали взять этот поезд как альтернативу нашему. Естественно это поезд якобы повышенной комфортности. Как минимум думали что будет работать кондиционер, но увы и ах, ничего не работало. Разочарование.
Проводница хорошо работала. Но все же чистота туалета оставляет желать лучшего. Нужно было хотя бы почаще выбрасывать мусор и выносить все из вагона.