Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 857Н Новосибирск — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
11:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Инская
11:35
11:36
16 км.
0 ч. 24 мин.
Тогучин
12:46
12:47
102 км.
1 ч. 35 мин.
Курундус
13:12
13:13
133 км.
2 ч. 1 мин.
Падунская
13:31
13:32
149 км.
2 ч. 20 мин.
Промышленная
14:03
14:04
189 км.
2 ч. 52 мин.
Егозово
14:36
14:37
226 км.
3 ч. 25 мин.
Белово
15:11
15:14
260 км.
4 ч. 0 мин.
Трудармейская
16:04
16:05
292 км.
4 ч. 53 мин.
Киселевск
16:27
16:28
312 км.
5 ч. 16 мин.
Прокопьевск
16:46
16:47
325 км.
5 ч. 35 мин.
Новокузнецк
17:22
355 км.
6 ч. 11 мин.
