Расписание поезда Новокузнецк — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
03:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
03:40
03:41
30 км.
0 ч. 35 мин.
Киселевск
03:58
03:59
43 км.
0 ч. 53 мин.
Трудармейская
04:20
04:21
63 км.
1 ч. 15 мин.
Белово
05:08
05:11
102 км.
2 ч. 3 мин.
Егозово
05:41
05:42
136 км.
2 ч. 36 мин.
Промышленная
06:11
06:12
173 км.
3 ч. 6 мин.
Падунская
06:40
06:41
213 км.
3 ч. 35 мин.
Курундус
06:58
06:59
229 км.
3 ч. 53 мин.
Тогучин
07:24
07:25
260 км.
4 ч. 19 мин.
Инская
08:36
08:37
346 км.
5 ч. 31 мин.
Новосибирск-Южный
08:55
08:56
357 км.
5 ч. 50 мин.
Новосибирск
Главный
09:05
361 км.
6 ч. 0 мин.
