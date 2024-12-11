Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 862Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
07:42
2 ч. 16 мин.
09:58
7
Маршрут следования поезда 862Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
07:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
08:12
08:13
36 км.
0 ч. 30 мин.
Жодино
08:25
08:26
56 км.
0 ч. 43 мин.
Борисов
08:38
08:39
74 км.
0 ч. 56 мин.
Крупки
09:02
09:04
110 км.
1 ч. 20 мин.
Толочин
09:32
09:33
155 км.
1 ч. 50 мин.
Орша-Центральная
09:58
197 км.
2 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минск (Беларусь) → Орша (Беларусь) Распечатать расписание поезда