Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 866Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:30
2 ч. 15 мин.
17:45
7
Маршрут следования поезда 866Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
15:59
16:00
36 км.
0 ч. 29 мин.
Жодино
16:12
16:13
56 км.
0 ч. 42 мин.
Борисов
16:25
16:26
74 км.
0 ч. 55 мин.
Крупки
16:50
16:51
110 км.
1 ч. 20 мин.
Толочин
17:19
17:20
155 км.
1 ч. 49 мин.
Орша-Центральная
17:45
197 км.
2 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минск (Беларусь) → Орша (Беларусь) Распечатать расписание поезда