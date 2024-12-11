Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 868Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
18:35
2 ч. 14 мин.
20:49
7
Маршрут следования поезда 868Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
19:03
19:04
36 км.
0 ч. 28 мин.
Жодино
19:16
19:17
56 км.
0 ч. 41 мин.
Борисов
19:29
19:30
74 км.
0 ч. 54 мин.
Крупки
19:53
19:54
110 км.
1 ч. 18 мин.
Толочин
20:22
20:23
155 км.
1 ч. 47 мин.
Орша-Центральная
20:49
197 км.
2 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минск (Беларусь) → Орша (Беларусь) Распечатать расписание поезда