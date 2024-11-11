15:19
1 ч. 50 мин.
17:09
Маршрут следования поезда 873Х Александров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Александров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Александров 1
15:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Струнино
15:28
15:29
7 км.
0 ч. 9 мин.
Сергиев Посад
15:57
15:58
36 км.
0 ч. 38 мин.
Хотьково
16:07
16:08
46 км.
0 ч. 48 мин.
Софрино
16:18
16:19
60 км.
0 ч. 59 мин.
Пушкино
16:29
16:30
74 км.
1 ч. 10 мин.
Мытищи
16:42
16:44
85 км.
1 ч. 23 мин.
Лосиноостровская
16:54
16:55
92 км.
1 ч. 35 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
17:09
101 км.
1 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Думала что будет лучше. Что за ерунда? Почему в сидячих вагонах стоит куча людей, там нет мест для стояния. Я не люблю, когда стоят над душой. А они всю дорогу так стояли. Безобразие полное. Бардак
Все тамбуры забиты битком людьми. Ощущение что в час пик в метро едешь. Неужели нельзя как-то распределить людей и не продавать так много билетов??? Столпотворение устроили.
Как писали выше – полная дичь а не поезд. В вагонах без стоячих мест было столько людей, что была большая проблема выйти на своей станции! Ладно пара человек! Так там весь вагон забит. Ужас! Духота и ехать невозможно.
Не работал кондиционер и стояли толпы людей. Почему Я, заплатив полную стоимость сидячего билета, не могу насладиться тем, что буду ехать в нормльном вагоне и отдыхать!? Тут даже дышать было сложно столько людей ехало.
Оставил отзыв в книге жалоб. Потому что так делать нельзя. Все что было заявлено не работало. Толкучка и вакханалия.