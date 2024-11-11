Маршрут следования поезда 883Х Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нара
19:12
19:13
64 км.
0 ч. 57 мин.
Балабаново
19:32
19:33
87 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
19:42
19:43
97 км.
1 ч. 27 мин.
Малоярославец
19:58
19:59
109 км.
1 ч. 43 мин.
Калуга 1
20:53
163 км.
2 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хотелось бы видеть схему расположения сидений в вагоне! Вот реально, покупаешь кота в мешке. Как с нами и случилось. Худшее место сложно придумать.
Спасибо большое за хороший состав. Более полугода добираюсь до своей дачи именно на этом поезде по пятницам. Удобная покупка онлайн и всегда чистые вагоны. Благодарю за хорошую работу и отдельно проводников!
На мой взгляд кондиционер можно было бы сделать немного поменьше. Как-то сильно он дует. Я даже под конец поездки замерзла. Спиной вперед также неудобно ехать. Меня начало под конец дороги укачивать.
Хотел взять себе мороженное, оказалось что у них по карте нельзя его купить. Только наличные. Я думал, что уже везде можно это сделать. Также заранее покупайте билеты. Не всегда даже за несколько дней отправления что-то остается.
Очень профессиональные работники. Начиная с машиниста и оканчивая проводницами. В вагоне чисто, в туалете тоже очень чисто. Поезд едет четко по расписанию, минута в минуту.